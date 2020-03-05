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Оши рассказал о предматчевых ритуалах с участием Овечкина и Кузнецова

15:25
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Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши рассказал о ритуалах команды перед матчем.

— Начинаю с Кузи, — цитирует американца NBC Sports. —  Мы идем друг к другу, цепляемся локтями, как будто танцуем. Карлсон — небольшой прыжок и обмениваемся пятюнями. Бэкстрем? Не думаю, что это подходит для печати (смеется).

С Овечкиным у нас три жестких пятеры, так, что у меня плечо чуть не ломается. Потом жестко бьем друг друга локтями, а потом удар грудь в грудь. И кричим «Погнали вперед!»

Последствия криков в лицо? В тебя немного плюют, в зависимости от того, когда пили последний раз.

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