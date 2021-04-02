Оши прокомментировал столкновение с Самсоновым в матче против «Айлендерс»

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал эпизод со столкновением с вратарем Ильей Самсоновым в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:8).

«Вышло небольшое недопонимание относительно того, кто должен был играть в шайбу. Получилось так, что он решил играть сам, а я думал, что он собирался оставить шайбу мне. Очевидно, что я чувствовал себя ужасно из-за этого момента», — приводит слова Оши журналист Тарик Эль-Башир.

Самсонов получил повреждение на 30-й секунде матча после столкновения с Оши, после чего отправился в раздевалку, а вместо него вышел Витек Ванечек. На 17-й минуте россиянин вернулся в ворота.