10:01 | Хоккей — НХЛ

Оши - про Овечкина: "В лиге есть великие игроки, но ни одного такого же чистого снайпера"

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Форвард "Вашингтона" Ти Джей Оши после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Айлендерс" (3:1) поделился мнением об достижении партнера по команде Александра Овечкина. Российский форвард в 10-й раз достиг отметки в 45 голов за регулярный чемпионат. Это уникальное достижение за всю историю НХЛ.

– Я никогда не видел такой способности забивать и создавать моменты. В лиге есть великие игроки, но ни одного такого же чистого снайпера. Он ведёт команду за собой и является по-настоящему особенным игроком, – цитирует Оши официальный сайт НХЛ.

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