Оши отметил игру Овечкина в матче с «Питтсбургом»

Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал игру капитана команды Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (3:1).

Во втором периоде при счете 1:0 Овечкин в прыжке прервал пас соперника, выходившего «два в один». После чего «Кэпиталз» в ответной атаке забили второй гол.

«Все на скамейке и на льду отметили Овечкина и сказали, что гол — его заслуга. Это был ключевой момент матча. Пропущенная шайба стала бы ударом, особенно на фоне четырех подряд поражений. Но капитан сделал все от себя зависящее», — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.

После этого матча

«Вашингтон» идет на 4-м месте в Восточном дивизионе, а «Питтсбург» — на 5-м.