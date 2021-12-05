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Оши и Шири покинули список травмированных «Вашингтона». Они могут сыграть сегодня против «Коламбуса»

01:07
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Форварды «Вашингтона» Ти Джей Оши и Конор Шири покинули список травмированных команды, сообщает Twitter НХЛ.

Как сообщает журналистка Саманта Пэлл, оба игрока могут принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбусу», который пройдет сегодня, 5 декабря и начнется в 3:00 мск.

В текущем сезоне Оши провел 8 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков. У Шири 9 (5+4) очков в 18 матчах.

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Сергей Разин все материалы автора
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