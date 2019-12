Оши долгое время не мог встать после столкновения с Сергачевым. Видео

«Вашингтон» принимает «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:0, после второго периода). В середине второго периода нападающий хозяев Ти Джей Оши получил повреждение после столкновения с Михаилом Сергачевым. Он вернулся на лед после того, как прошел проверку на наличие симптомов сотрясения головного мозга,

