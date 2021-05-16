Оши: «Андерсон проделал фантастическую работу и успокоил скамейку «Вашингтона»
06:41
Форвард «Вашингтона» Ти Джей Оши прокомментировал игру вратаря Крэйга Андерсона в матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (3:2 ОТ).
«Он отличный голкипер. Очевидно, что у него большой опыт. Он был довольно спокоен, сделал пару больших сейвов для нас, и успокоил скамейку. Он проделал фантастическую работу», — приводит слова Оши официальный сайт НХЛ.
На 14-й минуте встречи вратарь столичной команды Витек Ванечек пропустил гол, при этом получил травму, пытаясь отразить шайбу. Вместо него на лед вышел Крэйг Андерсон. 39-летний американец отразил 21 бросок из 22 и был признан второй звездой матча.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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