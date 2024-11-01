Орлов забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

«Каролина» упрочила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 18-й минуте первого периода российский защитник Дмитрий Орлов сделал счет 3:1. Для него этот гол стал вторым в сезоне-2024/25.