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Сегодня, 03:07

Орлов забросил вторую шайбу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» упрочила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 18-й минуте первого периода российский защитник Дмитрий Орлов сделал счет 3:1. Для него этот гол стал вторым в сезоне-2024/25.

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 13 7 6 16
2 Рейнджерс 9 6 3 13
3 Вашингтон 8 6 2 12
4 Каролина 8 6 2 12
5 Коламбус 9 5 4 11
6 Айлендерс 10 3 7 8
7 Филадельфия 10 3 7 7
8 Питтсбург 11 3 8 7
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 11 7 4 15
2 Тампа-Бэй 10 7 3 14
3 Торонто 10 5 5 11
4 Оттава 9 5 4 10
5 Баффало 10 4 6 9
6 Детройт 10 4 6 9
7 Монреаль 10 4 6 9
8 Бостон 10 4 6 9
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 10 9 1 18
2 Даллас 9 7 2 14
3 Миннесота 9 6 3 14
4 Юта 11 5 6 12
5 Сент-Луис 10 5 5 10
6 Колорадо 11 5 6 10
7 Нэшвилл 9 3 6 7
8 Чикаго 10 3 7 7
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 7 4 15
2 Лос-Анджелес 11 6 5 14
3 Ванкувер 9 4 5 11
4 Сиэтл 10 5 5 11
5 Калгари 10 5 5 11
6 Анахайм 9 4 5 9
7 Эдмонтон 10 4 6 9
8 Сан-Хосе 11 2 9 6
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