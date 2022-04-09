Орлов забросил 11-ю шайбу в сезоне. Он установил личный рекорд результативности

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». Он вывел «Кэпиталз» вперед в первом периоде — 2:1.

Для россиянина эта шайба стала 11-й в сезоне. Также в его активе 19 результативных передач.

Орлов установил новый рекорд результативности в карьере в НХЛ. Ранее он никогда не забивал 11 голов за сезон.

Предыдущий рекорд — 10 голов — был установлен в сезоне-2017/18.