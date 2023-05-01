Статистика Орлова в плей-офф: семь матчей, восемь результативных передач и «-2»

«Бостон» в первом раунде плей-офф НХЛ уступил «Флориде» со счетом 3-4 в серии.

Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов провел все семь матчей серии, в которых набрал 8 (0+8) очков, заработал две минуты штрафа и показал коэффициент полезности «-2» при среднем времени на площадке 23:08.

Также 31-летний россиянин стал четвертым защитником «Бостона за последние 30 лет с семью передачами в одной серии плей-офф НХЛ.

Орлов присоединился к «Бостону» по ходу плей-офф в результате обмена из «Вашингтона». На его счету 23 матча за «Брюинз» в регулярном сезоне, в которых он набрал 17 (4+13) очков.