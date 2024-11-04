Орлов в матче с «Вашингтоном» оформил дубль

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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

33-летний россиянин забросил шайбу на 26-й минуте и сделал счет 3:2. Ранее защитник открыл счет в матче.

На данный момент на счету Орлова 6 (3+3) очков в 10 матчах сезона.