Орлов в матче с «Каролиной» забросил 8-ю шайбу в сезоне

«Вашингтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Счет стал — 4:0.

На последней минуте третьего периода голом отметился российский защитник Дмитрий Орлов. Для него эта шайба стала 8-й в этом сезоне.