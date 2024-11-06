Орлов угостил игроков «Каролины» российскими сладостями

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов подготовил сюрприз для партнеров по команде в виде сладкого стола.

Видео с угощениями было показано во время трансляции матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией», которая завершилась победой «Харрикейнз» со счетом 6:4. В частности игроки «Каролины» могли угоститься сладостями российского производства.

В матче с «Филадельфией» Орлов отметился результативной передачей. Его российский одноклубник Андрей Свечников также сделал голевой пас.

Орлов перешел в «Каролину» летом 2023 года, подписав с командой двухлетний контракт на 15,5 миллиона долларов.