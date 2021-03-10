Орлов стал второй звездой матча с «Нью-Джерси»

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4 ОТ).

На счету россиянина одна заброшенная шайба. Первой звездой встречи стал чешский нападающий «Кэпиталз» Якуб Врана, который отличился дублем. На его счету победная шайба в овертайме. Третья звезда — Трэвис Зэйджак из «Нью-Джерси», который сделал 3 результативных передачи.