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Орлов стал второй звездой матча с «Нью-Джерси»

06:15
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Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4 ОТ).

На счету россиянина одна заброшенная шайба. Первой звездой встречи стал чешский нападающий «Кэпиталз» Якуб Врана, который отличился дублем. На его счету победная шайба в овертайме. Третья звезда — Трэвис Зэйджак из «Нью-Джерси», который сделал 3 результативных передачи.

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