Орлов стал второй звездой матча с «Нью-Джерси»
06:15
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4 ОТ).
На счету россиянина одна заброшенная шайба. Первой звездой встречи стал чешский нападающий «Кэпиталз» Якуб Врана, который отличился дублем. На его счету победная шайба в овертайме. Третья звезда — Трэвис Зэйджак из «Нью-Джерси», который сделал 3 результативных передачи.
#ALLCAPS 3 ??'s of the game!— Washington Capitals (@Capitals) March 10, 2021
??: @VranaJakub
????: Dmitry Orlov
??????: NJD — Zajac#CapsDevils pic.twitter.com/SZVe6lT9c1
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...