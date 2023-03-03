Орлов стал третьим игроком в истории «Бостона», набравшим восемь и более очков в первых четырех матчах

Российский защитник «Бостона» Дмитрий Орлов забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (7:1).

Россиянин набрал 8 (3+5) очков в первых четыре матча в составе «Брюинз». Как сообщает НХЛ, Орлов стал третьим игроком в истории клуба, набравшим восемь и более очков в первых четырех матчах.

31-летний защитник присоединился к нападающим Фреду Стэнфилду, который в сезоне-1967/68 набрал 11 (4+7) очков, и Дмитрию Квартальнову (сезон-1992/93, 8 (5+3) очков).