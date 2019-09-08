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Орлов считает, что прошлый сезон был тяжелым для «Вашингтона»

12:30
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов — о выступлении команды в прошлом сезоне.

— Что с командой произошло в плей-офф, где вы сенсационно уступили «Каролине»?

— Весь сезон для нас был тяжелым. У кого-то был спад, кто-то, наоборот, начинал лучше играть. В плей-офф продолжилось то же самое. Хотя в шестом матче в гостях мы были должны заканчивать серию с «Каролиной», но вообще не показали своего хоккея. Непонятно чем занимались. В седьмой игре вели 2:0 и 3:1 и все равно уступили. (Михаил Зислис).

Полностью интервью Дмитрия Орлова — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/zaschitnik-vashingtona-i-sbornoy-rossii-rasskazal-o-diskvalifikacii-evgeniya-kuznecova-vylete-kepitalz-iz-pley-off-olimpiade-i-kubke-mira-i-prokommentiroval-itervyu-artemiya-panarina-1583242/

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