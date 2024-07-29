Орлов: «Надеюсь, в этом сезоне Овечкину удастся побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ»
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.
— Надеюсь, в этом сезоне ему удастся это сделать, — приводит слова Орлова «Известия». — Ведь осталось всего 42 шайбы. Я думаю, Саша может все. Он знает, как забивать. Я желаю ему удачи. Чтобы этот рекорд ему поддался и Овечкин стал... Он и так уже великий. Но, когда взойдет на первое место в истории НХЛ по голам, это будет дорогого стоить.
— Соскучились по нему за полтора года после ухода из «Вашингтона»?
— Да, несомненно. 12 лет в одной команде — это все-таки большой срок. Мы знаем друг друга, общаемся, дружим семьями. Поэтому мне, конечно, тяжело было расставаться, когда уходил из «Вашингтона». Хотелось закончить карьеру в НХЛ в одной с ним команде, но не получилось. Тем не менее жизнь продолжается. Главное, что мы продолжаем общаться с Овечкиным.
38-летний Овечкин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ. Форвард забил 853 шайбы в лиге, он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).
|Столичный дивизион
|И
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
|0
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|0
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
|0
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|0
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
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|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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