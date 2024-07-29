Орлов: «Надеюсь, в этом сезоне Овечкину удастся побить рекорд Гретцки по голам в НХЛ»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сумеет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Надеюсь, в этом сезоне ему удастся это сделать, — приводит слова Орлова «Известия». — Ведь осталось всего 42 шайбы. Я думаю, Саша может все. Он знает, как забивать. Я желаю ему удачи. Чтобы этот рекорд ему поддался и Овечкин стал... Он и так уже великий. Но, когда взойдет на первое место в истории НХЛ по голам, это будет дорогого стоить.

— Соскучились по нему за полтора года после ухода из «Вашингтона»?

— Да, несомненно. 12 лет в одной команде — это все-таки большой срок. Мы знаем друг друга, общаемся, дружим семьями. Поэтому мне, конечно, тяжело было расставаться, когда уходил из «Вашингтона». Хотелось закончить карьеру в НХЛ в одной с ним команде, но не получилось. Тем не менее жизнь продолжается. Главное, что мы продолжаем общаться с Овечкиным.

38-летний Овечкин занимает второе место по числу голов в истории НХЛ. Форвард забил 853 шайбы в лиге, он отстает на 41 гол от Уэйна Гретцки, которому принадлежит рекорд (894).