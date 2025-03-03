Орлов: «Овечкин звал тренироваться в Майами, но я решил в тот день отдохнуть»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов рассказал об отдыхе во время паузы в НХЛ на турнир Четырех наций.

«Сначала были с семьей во Флориде, а потом на пару дней улетели в Юту. Там горнолыжный курорт. Из лета в зиму окунулись. Получился полноценный отдых. Я доволен. Виделись в Майами с Овечкиным, мы рядом живем. Но вместе не тренировались. Саша меня звал, но я решил в тот день отдохнут», — сказал Орлов «ВсеПроСпорт».