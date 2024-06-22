Орлов: «Могу сказать об Овечкине только добрые слова. Есть чему у него поучиться»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов рассказал о взаимоотношениях с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

— Как вам помогал Александр Овечкин?

— Могу сказать о нем только добрые слова. Есть чему у него поучиться. Он старший, соратник. Продолжаем общаться и дальше.

Орлов и Овечкин вместе выступали за «Вашингтон» с 2011 по 2023 год. После этого защитник играл в «Бостоне», а затем перешел в «Каролину». В минувшем сезоне 32-летний россиянин провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 26 (6+20) очков. В 11 играх плей-офф на его счету 6 (2+4) очков.