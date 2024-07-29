Орлов: «У меня еще год контракта с «Каролиной». Постараюсь хорошо его провести»
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов оценил свой обмен из «Вашингтона» в «Бостон» в 2023 году.
«Такова жизнь спортсмена — от этого не уйдешь. У кого-то получается провести всю карьеру в одной команде, у кого-то нет. Те, кто всю жизнь в одной команде, скорее, исключение из правил. Я не стал таким исключением, поэтому у меня сейчас уже третья команда за время в НХЛ. Посмотрим, что будет дальше.
У меня еще год контракта с «Каролиной». Постараюсь хорошо его провести. Потому что есть разочарование от прошлого сезона, от того, что мы вылетели во втором раунде плей-офф. Команда, менеджмент и игроки сделают определенные выводы, над чем надо поработать, чтобы ментально и физически мы были готовы еще лучше», — приводит слова Орлова «Известия».
В минувшем сезоне 33-летний россиянин провел за «Каролину» 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 26 (6+20) очков. В 11 играх плей-офф защитник набрал 6 (2+4) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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