Орлов — про обмен Нечаса на Рантанена: «У всех было шоковое состояние»

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов рассказал, как в команде отреагировали на обмен Мартина Нечаса и Джека Друри на Микко Рантанена в «Колорадо».

«У всех было шоковое состояние. Мы прилетели на матч с «Айлендерс», пошли ужинать, и тут пошли новости, звонки от агентов. Сначала никто не понимал, кого обменяли, какая компенсация. Когда уже все стало известно, мы встретились с ребятами, пожелали им удачи, для них это было шоком. Я вспомнил свой обмен из «Вашингтона» в «Бостон», это тяжело, нужно сразу собирать вещи, улетать», — цитирует хоккеиста «ВсеПроСпорт».

О трехстороннем обмене между «Каролиной», «Колорадо» и «Чикаго» стало известно 25 января. В результате сделки «Харрикейнз» получили нападающих Микко Рантанена из «Эвеланш» и Тэйлора Холла из «Блэкхокс», а «Колорадо» — форвардов «Каролины» Мартина Нечаса и Джека Друри. «Чикаго» получил пик в 3-м раунде драфта в 2025 году, а также взял на себя 50 процентов от кэпхита Рантанена.