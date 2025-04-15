Орлов рассказал, кем видит Овечкина в будущем

Защитник «Каролины», бывший партнер Александра Овечкина по «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что его друг вряд ли будет работать тренером.

— Настя говорила, что, по ее ощущениям, первые годы после окончания карьеры Овечкин будет путешествовать. А кем ты видишь его в будущем?

— Счастливым человеком. Который добился всего в спорте, а дальше у него будет какая-то новая глава. Он строит свою хоккейную школу (в Москве. — Прим. И.Р.), и, думаю, будет вовлечен в нее. И продолжать получать удовольствие от жизни.

— Главного тренера Овечкина ты себе не представляешь?

— Не знаю, зачем ему это нужно. Он будет тренером для своих детей. Давать им дорогу в жизнь, помогать во всем.

— Еще у него, как я понимаю, в академии будет музей. С учетом количества клюшек от всех, начиная с Гретцки и заканчивая Макдэвидом, не представляю степени его ценности.

— Молодец, что он начал их собирать с первого года в лиге. Это интересная история, и людям будет на что там посмотреть.

— Твои клюшки в его коллекции есть?

— Может, одна найдется, ха-ха! — сказал Орлов.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

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