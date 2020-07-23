Орлов рассказал, какие советы дает Алексееву

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов считает, что Александр Алексеев развивается в правильном направлении. 20-летний россиянин тренируется с основой «Кэпиталз».

— Саша — хороший талантливый игрок, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Орлова. — В прошлый раз, когда проходил тренировочный лагерь, он был травмирован. Теперь Алексеев занимается со всей командой. Он многому учится, прибавляет с каждым днем. Выкладывается на тренировках, и я вижу, что он развивается в правильном направлении. Никогда не знаешь, что будет. Возможно, он получит шанс сыграть в этой ситуации. Ему нужно быть готовым, выйти на пик формы. Слушать тренера и все впитывать как губка. Учиться и учиться. Сейчас он получает отличный опыт.