Орлов рассказал, как поздравил Овечкина после рекорда: «Написал сообщение сразу после гола»

Защитник «Каролины», бывший партнер Александра Овечкина по «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что празднование его другом рекордного гола был запланированным.

— А как тебе его падение на лед и проезд по нему после рекорда?

— Думаю, там столько эмоций сразу, полный их выплеск, что ты, наверное, уже как-то не контролируешь происходящее. Потом уже начинаешь пересматривать и удивляться. Только Саша может сказать, что в тот момент творилось внутри его головы, внутри его сердца.

— Но ты веришь в его слова, что он случайно споткнулся и упал?

— Не думаю, ха-ха. На тренировке для детей, других болельщиков он сделал это снова, и теперь это новый мем.

— Когда ты сам его поздравил?

— Написал сообщение сразу после гола. А позвонил и поздравил, когда он ехал в автобусе с командой. Это было коротко, потому что я понимал, что он с ребятами, идет празднование, и зачем человека надолго беспокоить? Главное, что он снял трубку, ответил и услышал мои слова поздравления. Представляю, сколько ему было звонков и смс. Сегодня, думаю, увидимся тоже, и смогу поздравить его уже лично.

— Домой к нему поедешь?

— Пока еще не знаю. Сейчас созвонимся и решим, — сказал Орлов.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

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