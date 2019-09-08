Орлов рассказал, как он готовится к новому сезону

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов — о подготовке к новому сезону.

— Когда начнется подготовка к сезону с «Вашингтоном»?

— У нас 13 сентября первый лед, 16 сентября — первая игра. На самом деле, я кайфую и чувствую себя намного лучше, чем когда раньше готовился с командой в России на сборах.

— Почему?

— У меня всего лишь две тренировки в день. Я успеваю еще другие дела сделать и отдохнуть. Мои мышцы постоянно находятся в тонусе, идет правильный процесс тренировки, а когда тренируешься по четыре-пять раз в день, это неправильно. В России по-другому, потому что полтора месяца командной подготовки — большая тягомотина. К этой системе все привыкли, но рано или поздно это поменяется. Уже видно, что игроки сами тренируются, готовятся и сами на это смотрят. Молодые ребята тоже приходят. (Михаил Зислис)

Полностью интервью Дмитрия Орлова — здесь.