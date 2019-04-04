Орлов рассказал, как чуть не потерял Кубок Стэнли при перелете

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов рассказал, как едва не потерял Кубок Стэнли, когда вез трофей на родину в Новокузнецк. "Кэпиталз" завоевали трофей в 2018 году.

– Я ждал Кубка. Обычно самолет прилетает в Новокузнецк в восемь утра, - рассказал Орлов. - Проснулся заранее, чтобы приехать в аэропорт и встретить делегацию с трофеем. Мои друзья тоже летели этим рейсом, так что хотел разом всех увидеть, чуть-чуть пообщаться и спокойно направиться в место, где все жили и где должно было состояться наше вечернее мероприятие – после общегородского.

Ждали багаж где-то на протяжении часа. И не дождались. Кубок не нашелся. Потом подошел главный человек аэропорта и сказал, что проверили все отсеки, где он только мог быть – и ничего нет.

Я уже начал переживать, где Кубок может оказаться. Принялись звонить в Москву, хотел понять, там ли он – или улетел в какой-то другой город. Пару часов дозванивались до Шереметьева, чтобы найти следы и понять, что делать. Все решили только к часу дня.

Кубок нашелся в Москве. Он прилетел из Челябинска, где был у Кузи, и почему-то его в Шереметьеве не загрузили в самолет. Хотя между рейсами была пара часов, за которые вполне можно было перевезти его в другой терминал. Все, кроме Кубка, пришло.

Думали – может, чартером везти его в Новокузнецк, либо отправлять через Новосибирск. Потому что туда из Москвы в день летает несколько рейсов. Так и сделали. А уже в Новосибирске наши друзья помогли организовать вертолет. (Игорь Рабинер)

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