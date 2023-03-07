Орлов рассказал, что в «Вашингтоне» все были в шоке от его обмена в «Бостон»

Российский защитник Дмитрий Орлов, который был обменен «Вашингтоном» в «Бостон», рассказал, как капитан Александр Овечкин отреагировал на его уход.

«Какая была реакция Овечкина на мой обмен? Все были в шоке. Никто не ожидал такого. Ребята ко мне приехали, мы пообщались. Но мы продолжим общаться, мы близкие люди», — приводит слова Орлова Sport24.

Орлов играл в «Вашингтоне» с 2011 по 2023 год. После 11 сезонов за «Кэпиталз» 23 февраля 2023 года вместе с нападающим Гарнетом Хэтэуэм был обменян в «Бостон Брюинз».