Дмитрий Орлов: «Овечкин никогда не показывал, что у него что-то болит»
Защитник «Каролины», бывший партнер Александра Овечкина по «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как его друг переносит боль.
— У вас в команде люди поражались тому, что можно забить 42 гола за сезон в 39 лет, по ходу его сломав ногу и вылетев на 16 матчей?
— Да, это еще одна нереальная вещь. В начале сезона Кочетков удивился, когда я ему сказал, что Саша побьет рекорд. Петя не даст соврать, мы с ним разговаривали. Он спросил: что думаешь? Говорю: побьет. А он еще и сделал это за 60 с небольшим игр в таком возрасте. Это еще раз показывает, насколько он сильный, уверенный в себе и... легендарный хоккеист.
— Меня поразил рассказ его жены Насти, что ему врачи дали костыли, а он к ним ни разу не прикоснулся. Она видела снимок этого перелома и глазам не верила, когда он наступал на больную ногу. Хромал, но наступал.
— Тут я даже не знаю, что сказать. Никогда не помню, чтобы он показывал, что у него что-то болит. Всегда держал боль в себе, — сказал Орлов.
Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.
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|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|81
|51
|30
|111
|2
|Каролина
|81
|47
|34
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|81
|39
|42
|87
|5
|Рейнджерс
|81
|38
|43
|83
|6
|Айлендерс
|81
|35
|46
|82
|7
|Питтсбург
|81
|33
|48
|78
|8
|Филадельфия
|81
|33
|48
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|81
|51
|30
|106
|2
|Тампа-Бэй
|81
|47
|34
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|81
|44
|37
|95
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|81
|39
|42
|85
|7
|Баффало
|81
|35
|46
|77
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|81
|48
|33
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|81
|40
|41
|94
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|17.04
|02:00
|
Виннипег – Анахайм
|2 : 1 ОТ
|17.04
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|4 : 2
|17.04
|02:30
|
Нью-Джерси – Детройт
|2 : 5
|17.04
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|5 : 1
|17.04
|05:00
|
Ванкувер – Вегас
|1 : 4
|17.04
|05:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|0 : 3