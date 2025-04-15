Дмитрий Орлов: «Овечкин никогда не показывал, что у него что-то болит»

Защитник «Каролины», бывший партнер Александра Овечкина по «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о том, как его друг переносит боль.

— У вас в команде люди поражались тому, что можно забить 42 гола за сезон в 39 лет, по ходу его сломав ногу и вылетев на 16 матчей?

— Да, это еще одна нереальная вещь. В начале сезона Кочетков удивился, когда я ему сказал, что Саша побьет рекорд. Петя не даст соврать, мы с ним разговаривали. Он спросил: что думаешь? Говорю: побьет. А он еще и сделал это за 60 с небольшим игр в таком возрасте. Это еще раз показывает, насколько он сильный, уверенный в себе и... легендарный хоккеист.

— Меня поразил рассказ его жены Насти, что ему врачи дали костыли, а он к ним ни разу не прикоснулся. Она видела снимок этого перелома и глазам не верила, когда он наступал на больную ногу. Хромал, но наступал.

— Тут я даже не знаю, что сказать. Никогда не помню, чтобы он показывал, что у него что-то болит. Всегда держал боль в себе, — сказал Орлов.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

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