Орлов общался с Овечкиным после травмы: «Ответ передавать не буду, это все — между нами»
Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал травму Александра Овечкина в матче с «Ютой», в результате которой капитан «Вашингтона» выбыл, по официальному сообщению «Кэпиталз», на несколько недель.
— Созвонились уже после вчерашней травмы Овечкина в Юте?
— Я смотрел игру, видел, как это произошло. И после матча написал Саше, спросил, как он. Ответ, естественно, передавать не буду, это все — между нами. Есть официальная информация, ничего к ней добавлять не стану.
— Клуб объявил в соцсетях, что он пропустит «несколько недель».
— Главное, чтобы Саша как можно быстрее поправился и вернулся на лед. Желаю ему уже в этом сезоне побить рекорд Гретцки — и чтобы все было хорошо!
— Осмелюсь предположить: раз вы так говорите, значит, травма не такая серьезная!
— Не буду комментировать. Просто повторю — желаю, чтобы он побил рекорд и был здоров! Он всегда играет ради команды и жертвует собой, за что его все ценят, а не только за количество голов. Настоящий лидер.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|18
|14
|4
|28
|2
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|17
|12
|5
|25
|5
|Айлендерс
|19
|7
|12
|19
|6
|Филадельфия
|20
|8
|12
|18
|7
|Питтсбург
|21
|7
|14
|18
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|20
|12
|8
|26
|2
|Флорида
|19
|12
|7
|25
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|18
|8
|10
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|19
|16
|3
|32
|2
|Миннесота
|18
|12
|6
|27
|3
|Даллас
|18
|12
|6
|24
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|20
|8
|12
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|19
|6
|13
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|11
|8
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Калгари
|19
|10
|9
|23
|4
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|22
|5
|Ванкувер
|18
|9
|9
|21
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|18
|8
|10
|18
|8
|Сан-Хосе
|21
|6
|15
|16
|21.11
|03:30
|
Торонто – Вегас
|3 : 0
|21.11
|03:30
|
Филадельфия – Каролина
|1 : 4
|21.11
|04:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|5 : 2
|21.11
|06:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|- : -
|21.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Баффало
|- : -