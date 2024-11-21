Орлов общался с Овечкиным после травмы: «Ответ передавать не буду, это все — между нами»

Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли в составе «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал травму Александра Овечкина в матче с «Ютой», в результате которой капитан «Вашингтона» выбыл, по официальному сообщению «Кэпиталз», на несколько недель.

— Созвонились уже после вчерашней травмы Овечкина в Юте?

— Я смотрел игру, видел, как это произошло. И после матча написал Саше, спросил, как он. Ответ, естественно, передавать не буду, это все — между нами. Есть официальная информация, ничего к ней добавлять не стану.

— Клуб объявил в соцсетях, что он пропустит «несколько недель».

— Главное, чтобы Саша как можно быстрее поправился и вернулся на лед. Желаю ему уже в этом сезоне побить рекорд Гретцки — и чтобы все было хорошо!

— Осмелюсь предположить: раз вы так говорите, значит, травма не такая серьезная!

— Не буду комментировать. Просто повторю — желаю, чтобы он побил рекорд и был здоров! Он всегда играет ради команды и жертвует собой, за что его все ценят, а не только за количество голов. Настоящий лидер.