Орлов рассказал, что был бы не против, если бы Овечкин побил рекорд в матче с его командой

Защитник «Каролины», бывший партнер Александра Овечкина по «Кэпиталз» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о рекорде своего друга.

— Скажи честно, ты в глубине души не хотел, чтобы это произошло именно в матче с вами? Неужели не хотел стать частью истории?

— На самом деле, конечно, мы в команде думали об этом. Это было прикольное чувство, что, возможно, так и будет. Да в принципе он забил нам, по-моему, 892-й гол, и я в этот момент был рядом с ним. Поэтому у меня были такие мысли, но этого не случилось. Зато поучаствую в церемонии перед матчем.

Мне это будет приятно вдвойне, потому что я играл с ним, и это будет происходить на вашингтонской арене, которая для меня очень важна, как и организация, и команда. Это мой первый клуб в НХЛ, я отыграл здесь большую часть своей карьеры, и в будущем, наверное, он так и останется для меня главным. «Вашингтон» навсегда в моем сердце, и я всегда рад здесь играть и находиться.

Поэтому для меня это будет ценно — участвовать в игре сразу после рекорда и порадоваться за Сашу. А в той церемонии и в клипе на кубе, которые были сразу после гола, меня тронули слова родных: мамы, жены, детей. Это великолепно для Саши, что и близкие, и друзья были на игре и видели этот легендарный момент, — сказал Орлов.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и установил новый снайперский рекорд лиги 6 апреля в матче против «Айлендерс» в Нью-Йорке (1:4), обойдя Уэйна Гретцки (894). 14 апреля 39-летний россиянин отличился в домашней игре с «Коламбусом» (1:4) и обновил собственный снайперский рекорд, теперь на его счету 896 голов в регулярных чемпионатах.

Ждите новые проекты с Ови — на сайте Великой погони