Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Орлов признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Нью-Джерси»

06:33
Дмитрий Орлов празднует гол в ворота «Нью-Джерси». Фото Instagram
Дмитрий Орлов празднует гол в ворота «Нью-Джерси». Фото Instagram
Теги:

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:1).

В матче с «Дэвилз» россиянин забросил одну шайбу.

Третьей звездой стал соотечественник и одноклубник Орлова, Евгений Кузнецов, на счету которого гол и результативная передача. Первая звезда — форвард «Вашингтона» Даниэль Спронг, который также забросил одну шайбу и сделал голевой пас.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Cборная Украины пропустит чемпионат Европы по плаванию в Казани. В спорт снова вмешивается политика?
Политолог оценил намерение Чехии пересмотреть отношения с Россией и Китаем
0