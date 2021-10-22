Орлов признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Нью-Джерси»
06:33
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:1).
В матче с «Дэвилз» россиянин забросил одну шайбу.
#ALLCAPS 3 ??'s of the game!— Washington Capitals (@Capitals) October 22, 2021
??: @sprong97
???: Dmitry Orlov
???: @Kuzya92 #CapsDevils pic.twitter.com/PmK2FsRxYB
Третьей звездой стал соотечественник и одноклубник Орлова, Евгений Кузнецов, на счету которого гол и результативная передача. Первая звезда — форвард «Вашингтона» Даниэль Спронг, который также забросил одну шайбу и сделал голевой пас.
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