Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (4:1).

В матче с «Дэвилз» россиянин забросил одну шайбу.

Третьей звездой стал соотечественник и одноклубник Орлова, Евгений Кузнецов, на счету которого гол и результативная передача. Первая звезда — форвард «Вашингтона» Даниэль Спронг, который также забросил одну шайбу и сделал голевой пас.