Орлов признан второй звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (4:3).

31-летний россиянин в этом матче оформил ассистентский хет-трик. Первой звездой стал форвард Маркус Йоханссон, забросивший победную шайбу. Третья звезда — форвард «Кингз» Виктор Арвидссон, на счету которого 3 (1+2) очка.

В текущем сезоне Орлов провел 6 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка.