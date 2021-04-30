Орлов признан третьей звездой матча с «Питтсбургом»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (4:5 ОТ).

Россиянин отметился 2 (1+1) набранными очками. Первой звездой стал форвард «пингвинов» Джейк Гюнцель, вторая звезда — его партнер по атаке Каспери Капанен.

В текущем сезоне Орлов провел 45 матчей, в которых набрал 18 (8+10) очков.