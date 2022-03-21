Орлов признан третьей звездой матча с «Далласом»

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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (2:3).

30-летний россиянин забросил вторую шайбу команды. Первой звездой признан форвард «Старз» Роопе Хинтц, оформивший дубль. Третья звезда — вратарь Джейк Оттингер.

В текущем сезоне Орлов провел 60 матчей, в которых набрал 28 (10+18) очков.