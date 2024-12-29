Орлов признан первой звездой встречи с «Нью-Джерси»

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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:2).

33-летний россиянин стал автором заброшенной шайбы. Второй звездой признан нападающий Джек Рословик, набравший 3 (2+1) очка. Третья звезда — форвард Себастьян Ахо, который набрал 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Орлов провел 36 матчей, в которых набрал 17 (4+13) очков.