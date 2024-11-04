Орлов признан первой звездой матча против «Вашингтона», Кочетков — третьей

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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:2).

33-летний россиянин оформил дубль. Второй звездой признан форвард Мартин Нечас, набравший 3 (1+2) очка. Третья звезда — вратарь Петр Кочетков, отразивший 19 бросков из 21.

В текущем сезоне Орлов провел 10 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 6 (3+3) очков.