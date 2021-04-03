Орлов признан первой звездой матча «Нью-Джерси» — «Вашингтон»
05:13
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Вашингтон» (1:2 ОТ). Первой звездой признан российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, забросивший победную шайбу в овертайме.
Второй звездой стал голкипер «Дэвилз» Маккензи Блэквуд, отразивший 38 из 40 бросков по своим воротам. Замкнул тройку лучших его одноклубник Майкл Маклеод, отметившийся одним голом.
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