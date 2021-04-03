Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Нью-Джерси» — «Вашингтон» (1:2 ОТ). Первой звездой признан российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов, забросивший победную шайбу в овертайме.

Второй звездой стал голкипер «Дэвилз» Маккензи Блэквуд, отразивший 38 из 40 бросков по своим воротам. Замкнул тройку лучших его одноклубник Майкл Маклеод, отметившийся одним голом.