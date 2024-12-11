Орлов ждет Никишина в «Каролине». В НХЛ он еще никогда не играл в паре с россиянами

Защитник «Каролины», обладатель Кубка Стэнли Дмитрий Орлов рассказал, что ожидает появления в своей команде защитника СКА Александра Никишина, у которого в конце этого сезона завершается контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

«Я всегда играл в НХЛ с русскими ребятами. Рос с ними как игрок в Вашингтоне, приятно было разговаривать на своем языке. Хотя у меня были и есть отличные отношения со всеми, вне зависимости от того откуда они. Но, по-моему, я никогда не выходил с русскими в одной паре. В «Кэпиталз» Саша Алексеев при мне играл мало — может, мы и пересекались на льду, но совсем ненадолго. Если приедет Никишин, а я останусь в «Каролине», то, может, будет возможность играть с игроком из России в одной паре. Для меня это было бы что-то новое», — цитирует Орлова RG.org.