Орлов признался, что никогда не видел плачущего Овечкина

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о матче, исход которого вызвал у него слезы.

— Обыгравшая вас «Флорида» сначала дошла до финала, а в этом году и вовсе выиграла. Вы сказали, что из-за земляка Сергея Бобровского болели за нее.

— Конечно. И написал Сереге сразу после победы. Это было нереально круто. У меня не было возможности посмотреть седьмой матч, но я следил за тем, что происходило. Конечно, за Бобровского было страшно, когда 3-0 в серии превратились в 3-3. Стресс, не сомневаюсь, был огромным. Но все хорошо, что хорошо кончается.

— Он был у вас летом на дне рождения в Москве. А в Новокузнецк, на родину, вы этим летом заезжали?

— Конечно, но до того. Соскучился, приятно было видеть родной город. После сезона мы с семьей, когда есть возможность, сразу стараемся полететь туда. Всегда на родину охота! Там и у меня, и у жены все родные.

— В документалке о финале-2024 показали, как после седьмого матча Коннор Макдэвид рыдает в раздевалке. А у вас были когда-нибудь слезы из-за хоккея?

— Да. Когда проиграли финал юниорского чемпионата мира 2009 года в американском Фарго — сборной США 0:5 в финале. В той команде и мы с Кузей были, и мой близкий друг Вова Тарасенко, и многие другие. В решающем матче всегда обидно проигрывать.

— А плачущего Овечкина когда-нибудь видели?

— Нет.