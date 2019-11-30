Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй» (4:3 ОТ). Россиянин забросил победную шайбу с передачи соотечественника Евгения Кузнецова.

Второй звездой стал Якуб Врана, набравший 2 (1+1) очка, а замкнул тройку лучших российский нападающий Александр Овечкин, сравнявшийся по голам в большинстве с Теему Селянне.

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