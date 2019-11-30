НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Орлов — первая звезда матча с «Тампой», Овечкин — третья

04:11
Теги:

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй» (4:3 ОТ). Россиянин забросил победную шайбу с передачи соотечественника Евгения Кузнецова.

Второй звездой стал Якуб Врана, набравший 2 (1+1) очка, а замкнул тройку лучших российский нападающий Александр Овечкин, сравнявшийся по голам в большинстве с Теему Селянне.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир