Орлов — первая звезда матча с «Тампой», Овечкин — третья
04:11
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампа-Бэй» (4:3 ОТ). Россиянин забросил победную шайбу с передачи соотечественника Евгения Кузнецова.
Второй звездой стал Якуб Врана, набравший 2 (1+1) очка, а замкнул тройку лучших российский нападающий Александр Овечкин, сравнявшийся по голам в большинстве с Теему Селянне.
#CapsBolts 3 ??'s of the game:— Washington ? Capitals (@Capitals) November 30, 2019
??: Dmitry Orlov
??? : @JVranaa
???: @ovi8 pic.twitter.com/hnA9g1rPjW
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