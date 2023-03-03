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Орлов открыл счет в матче с «Баффало» и набрал 6-е очко после обмена в «Бостон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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3 марта. &amp;quot;Бостон&amp;quot; - &amp;quot;Баффало&amp;quot;. Дмитрий Орлов после гола.
Фото USA Today Sports

«Бостон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». На 13-й минуте второго периода «Брюинз» реализовали большинство.

Голом отметился российский защитник Дмитрий Орлов. Для него это уже третий гол за команду, в которую он был обменян 24 февраля из «Вашингтона».

Всего на его счету теперь 6 (3+3) очков в 4 матчах за «Бостон». В сезоне-2022/23 — 25 (6+19) очков в 47 играх.

Дмитрий Орлов (слева). «Вашингтон» объявил об обмене российского защитника Орлова в «Бостон»

Дмитрий Орлов
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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