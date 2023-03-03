Орлов открыл счет в матче с «Баффало» и набрал 6-е очко после обмена в «Бостон»

«Бостон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало». На 13-й минуте второго периода «Брюинз» реализовали большинство.

Голом отметился российский защитник Дмитрий Орлов. Для него это уже третий гол за команду, в которую он был обменян 24 февраля из «Вашингтона».

Всего на его счету теперь 6 (3+3) очков в 4 матчах за «Бостон». В сезоне-2022/23 — 25 (6+19) очков в 47 играх.