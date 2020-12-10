Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов в интервью в эфире на YouTube-канале «СЭ» прокомментировал фол нападающего «Ак Барса» Патриса Кормье на защитнике «Магнитки» Михаиле Пашнине.

— Нам объясняют в лиге, что нельзя подставляться спиной и так долго стоять, — сказал Орлов. — Эпизод видел мельком на повторе, когда показывают в замедленной съемке. Спиной подставляться нельзя. Ты должен беречь себя. Игрок идет на большой скорости, иногда тяжело уйти или быстро затормозить.

— Удалили бы Кормье в Америке?

— Думаю, все равно удалили, но было бы много разговоров с судьями. В зависимости от того, на каком расстоянии от борта он находится. Видел, что Пашнин лицом ударился. Надеюсь, с ним все нормально.

(Михаил Зислис, Алексей Шевченко)