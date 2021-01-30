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Орлов не уверен, что сыграет с «Бостоном»

20:30
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов возобновил тренировки с командой. Однако его участие в предстоящем матче Национальной хоккейной лиги против «Бостона» остается под вопросом.

«Когда ты не играл какое-то время, не мог выходить на лед, то сложно вот так сразу вернуться в игру», — приводит слова россиянина в Twitter журналист Саманта Пелл.

Ранее, 21 января НХЛ включила российских хоккеистов «Вашингтона» в список игроков, недоступных для участия в матчах НХЛ и тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19.

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