Орлов набрал первое очко в плей-офф НХЛ-2024/25

«Каролина» вышла вперед во втором мате первого раунда плей-офф НХЛ против «Нью-Джерси».

На 6-й минуте второго периода «Харрикейнз» забили в меньшинстве и сделали счет 2:1. Гол забил Джордан Мартинук, а ассистировал ему российский защитник Дмитрий Орлов.

33-летний россиянин набрал свое первое очко результативности в этом розыгрыше Кубка Стэнли.