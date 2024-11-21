Орлов набрал 10-е очко в сезоне НХЛ

Российский защитник «Каролины» Дмитрий Орлов сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

На 7-й минуте третьего периода он ассистировал Джону Стаалу. Счет в матче стал 3:1 в пользу «Харрикейнз».

Для 33-летнего россиянина это 7-я голевая передача в этом сезоне. Всего у него 10 (3+7) очков.