Орлов «мельницей» опрокинул шведского форварда «Анахайма». Видео

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 Б).

Впервые в сезоне россиянин сыграл так много. 26:48 — это шестой результат в карьере Орлова в матче регулярного сезона (рекорд — 29:28, установленный 16 ноября 2019 года в матче с «Бостоном»). Также Орлов автором лучшего силового приема игры на Рикарде Ракелле.