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Орлов «мельницей» опрокинул шведского форварда «Анахайма». Видео

10:21
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 Б).

Впервые в сезоне россиянин сыграл так много. 26:48 — это шестой результат в карьере Орлова в матче регулярного сезона (рекорд — 29:28, установленный 16 ноября 2019 года в матче с «Бостоном»). Также Орлов автором лучшего силового приема игры на Рикарде Ракелле.

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Иван Шитик все материалы автора
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