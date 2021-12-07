Орлов «мельницей» опрокинул шведского форварда «Анахайма». Видео
10:21
Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:3 Б).
Впервые в сезоне россиянин сыграл так много. 26:48 — это шестой результат в карьере Орлова в матче регулярного сезона (рекорд — 29:28, установленный 16 ноября 2019 года в матче с «Бостоном»). Также Орлов автором лучшего силового приема игры на Рикарде Ракелле.
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