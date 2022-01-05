Орлов и Самсонов досрочно покинули тренировку «Вашингтона»

Российские хоккеисты «Вашингтона» Илья Самcонов и Дмитрий Орлов не смогли отработать до конца сегодняшнюю тренировку, сообщил журналист The Atheltic в Twitter. Главный тренер команды Питер Лавиолетт подтвердил, что игроки досрочно завершили занятие из-за повреждений.

На данный момент нет информация о серьезности травм у голкипера и защитника.

Ближайший матч в регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» проведет 7 января. Соперником будет «Сент-Луис».