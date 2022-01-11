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Орлов и Хагелин попали в ковид-протокол перед матчем с «Бостоном»

01:40
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Игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Карл Хагелин попали в ковид-протокол, сообщает журналистка Саманта Пэлл.

Таким образом, оба хоккеиста пропустят матч регулярного чемпионата против «Бостона», который пройдет сегодня, 11 января.

В текущем сезоне Орлов провел 36 матчей, в которых набрал 17 (4+13) очков.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное