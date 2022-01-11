Орлов и Хагелин попали в ковид-протокол перед матчем с «Бостоном»

Игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Карл Хагелин попали в ковид-протокол, сообщает журналистка Саманта Пэлл.

Таким образом, оба хоккеиста пропустят матч регулярного чемпионата против «Бостона», который пройдет сегодня, 11 января.

В текущем сезоне Орлов провел 36 матчей, в которых набрал 17 (4+13) очков.