Орлов и Хагелин попали в ковид-протокол перед матчем с «Бостоном»
01:40
Игроки «Вашингтона» Дмитрий Орлов и Карл Хагелин попали в ковид-протокол, сообщает журналистка Саманта Пэлл.
Таким образом, оба хоккеиста пропустят матч регулярного чемпионата против «Бостона», который пройдет сегодня, 11 января.
В текущем сезоне Орлов провел 36 матчей, в которых набрал 17 (4+13) очков.
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
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