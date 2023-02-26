Орлов дебютирует за «Бостон» в матче с «Ванкувером»

«Бостон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встретится с «Ванкувером».

Защитник Дмитрий Орлов дебютирует за «Брюинз» после обмена из «Вашингтона».

Орлов был выбран «Вашингтоном» под 55-м номером на драфте НХЛ-2009. Хоккеист выступал за «Кэпиталз» с 2011 года.

24 февраля «Вашингтон» обменял 31-летнего россиянина и нападающего Гарнета Хэтэуэя в «Бостон». За них клуб получил форварда Крэйга Смита и три драфт-пика: в первом раунде-2023, во втором раунде-2025 и в третьем раунде-2024.