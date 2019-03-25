Оригинальное празднование победы "Каролиной". Видео

"Каролина" обыграла "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 2:1 в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий Андрей Свечников.

После финальной сирены игрокив "Харрикейнз" оригинально отпрадновали победу. Хоккеисты устроили так называемую "рыбалку" на льду. В качестве "улова" выступили нападающие команды Джордан Мартинук и Лукас Валлмарк.

В текущем сезоне "Каролина" уже отмечалась эффектными празднованиями победы. После победы над "Вегасом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2) игроки хлопали в стиле фанатов сборной Исландии на чемпионате мира по футболу, а затем сели и сыграли в игру похожую салки.

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